В Зугрэсе после сегодняшнего обстрела власти приняли решение перевести детей на дистанционное обучение

В городе проведут опрос среди родителей о необходимости перевода детей на дистант Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С завтрашнего дня школы и детские сады города Зугрэса в ДНР перейдут на дистанционную форму обучения. Детей отправили по домам до полного восстановления остекления во всех образовательных учреждениях после обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Роман Гладких.

Позже он опубликовал уточнение - отдел образования по большому Харцызску принял решение о переводе на дистанционное обучение только школы и детского сада микрорайона Зугрэс-2. Как отметил мэр, 29 марта в городе проведут опрос среди родителей о необходимости перевода детей на дистант.

- По результатам опроса будет принято соответствующее решение, - заявил Гладких.

Напомним, сегодня сообщалось, что в 15:40 на заднем дворе школы, в детскую площадку микрорайона Зугрэс-2 произошло два попадания украинских снаряда. От обстрела пострадало остекление образовательных учреждений. Разрушений зданий, жертв и пострадавших нет.

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