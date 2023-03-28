Жителям Донбасса разрешат голосовать не только по российскому паспорту

В новых российских регионах установят особенности проведения первых выборов Фото: Иван ЖИЛЯК

Жители новых регионов РФ на предстоящих выборах смогут проголосовать не только по российскому паспорту. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Государственную думу.

Предложенные документом поправки к закону предполагают, что властям и муниципалитетам данных регионов разрешат устанавливать особенности проведения первых выборов. Это необходимо, в первую очередь, для обеспечения безопасности и защиты здоровья и жизни граждан. В частности, оговаривается возможность сокращения продолжительности процедуры голосования. Кроме того, жителям позволят голосовать не только по российскому паспорту.

- Законом субъекта РФ (нормативным правовым актом), указанным в пункте 3 настоящей статьи, может быть предусмотрена возможность использования помимо паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, иных документов в целях реализации активного избирательного права, - сказано в законопроекте.

Напомним, ранее сообщалось, что паспорта ДНР будут действительны до конца 2023 года. Власти продлили срок действия документов, выданных в Республике.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В новых регионах России отменили предельный возраст для трудоустройства в Росгвардию

Годность к службе определяется через прохождение медкомиссии (подробнее)