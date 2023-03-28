В ДНР приговорили к 20 годам тюрьмы украинского боевика, убившего мирную жительницу Мариуполя

Боевику назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Донецкой Народной Республике осудили боевика украинского нацбатальона «Азов»*, застрелившего мирную жительницу Мариуполя. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Там уточнили, что Дмитрию Смитии вынесли приговор за жесткое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также за убийство.

Как установило следствие, в марте прошлого года боевик находился на позиции, оборудованной на третьем этаже жилого дома по улице Азовстальская в Мариуполе. Туда зашла местная жительница и предложила еду. Смития ответил, что помощь не требуется и вытолкал женщину из подъезда в спину прикладом автомата. На следующий день она вернулась, чтобы высказать свое недовольство из-за грубого обращения с ней. Боевик застрелил горожанку в спину.

Сообщается, что за совершение преступления Смитию приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

* Запрещенная в РФ организация

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