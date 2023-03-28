ВСУ нанесли ракетный удар по Зугрэсу в ДНР, повреждены школа и детский сад

Украинские боевики нанесли ракетный удар по тыловому городу ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские боевики нанесли ракетный удар по тыловому городу ДНР - Зугрэсу. В результате произведенной атаки там были повреждены школа и детский сад. Об этом сообщил глава администрации города Роман Гладких.

Он уточнил, что в 15:40 на заднем дворе школы, в детскую площадку микрорайона Зугрэс-2 произошло два попадания украинских снаряда.

- Повреждено остекление школы и детского сада, который находится через дорогу от места попадания. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и службы города, - проинформировал мэр.

По словам градоначальника, разрушений зданий, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что накануне, 16 марта, город Зугрэс в ДНР оказался частично обесточен после украинского обстрела. Под прицельным огнем противника оказалась промышленная зона населенного пункта. Кроме того, были зафиксированы попадания в дорогу. При этом обстрел и частичное обесточивание Зугреса не повлияло на работу Зуевской ТЭС. Здания электростанции не были повреждены.

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