Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 марта 2023 15:55

ВСУ нанесли ракетный удар по Зугрэсу в ДНР, повреждены школа и детский сад

По предварительной информации, город был обстрелян из РСЗО
Ирина ДМИТРИЕВА
Украинские боевики нанесли ракетный удар по тыловому городу ДНР

Украинские боевики нанесли ракетный удар по тыловому городу ДНР

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские боевики нанесли ракетный удар по тыловому городу ДНР - Зугрэсу. В результате произведенной атаки там были повреждены школа и детский сад. Об этом сообщил глава администрации города Роман Гладких.

Он уточнил, что в 15:40 на заднем дворе школы, в детскую площадку микрорайона Зугрэс-2 произошло два попадания украинских снаряда.

- Повреждено остекление школы и детского сада, который находится через дорогу от места попадания. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и службы города, - проинформировал мэр.

По словам градоначальника, разрушений зданий, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что накануне, 16 марта, город Зугрэс в ДНР оказался частично обесточен после украинского обстрела. Под прицельным огнем противника оказалась промышленная зона населенного пункта. Кроме того, были зафиксированы попадания в дорогу. При этом обстрел и частичное обесточивание Зугреса не повлияло на работу Зуевской ТЭС. Здания электростанции не были повреждены.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Обстрел улицы Куйбышева в Донецке: Из-под завалов девятиэтажки извлекли тела погибших мужчины и женщины

Украинские боевики нанесли артудар по Киевскому району города вечером 27 марта (подробнее)