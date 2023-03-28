Макеевский завод «Лазер» нарастил производство за счет расширения рынков сбыта в ЛНР и России

Расширение производства позволило увеличить численность и заработную плату сотрудникам завода. Фото: ДАН

Макеевский завод «Лазер» нарастил объемы производимой продукции за счет расширения рынков ее сбыта. Об этом сообщили в администрации города.

Там отметили, многие местные предприятия в настоящее время сотрудничают с коллегами из ЛНР и РФ.

- Например, на Макеевском заводе «Лазер» за счет расширения рынка сбыта в РФ и ЛНР вырос объем производства роликов, рештаков для предприятий добывающей промышленности, что позволило увеличить численность и заработную плату сотрудникам завода, - рассказали в мэрии.

Отметим, что Макеевский машиностроительный завод недавно подписал соглашение с представителями Чебоксарского электроаппаратного завода о сотрудничестве. Ранее сообщалось, что Макеевский кабельный завод открыл свои филиалы и склады в Ростове-на-Дону, Одинцово, Санкт-Петербурге и Волоколамске. Сейчас на предприятии планируют построить дополнительный цех для производства более дорогостоящей продукции.

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