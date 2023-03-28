В ДНР прорабатывают возможность пассажирских перевозок из мариупольского порта в Крым, Ростов и Краснодарский край

Такие перевозки должны быть востребованы и комфортны Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике власти прорабатывают вопрос о запуске пассажирских перевозок из морского порта Мариуполя. Жители смогут отправиться морем в Крым, Ростов-на-Дону и Краснодарский край. Об этом сообщил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что такие перевозки должны быть востребованы и комфортны. И что уже сейчас есть те, кто заинтересован организовать их.

-Есть уже партнеры, которые могут помочь выстроить эту работу. Причем это и в направлении Крыма, и в направлении Сочи, Краснодарского края. Я думаю, будет востребовано и даже направление на Ростов-на-Дону, - отметил руководитель Республики.

По словам Пушилина, благодаря налаживанию полноценной работы мариупольского порта удастся разгрузить сухопутные пункты пропуска на админгранице с Ростовской областью, где сейчас собираются огромные очереди. Кроме того, морское сообщение играет важную роль в перевозке зерна.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В ДНР начнется выдача микрозаймов малому и среднему бизнесу

Финансовая поддержка станет доступна предпринимателям с третьего квартала 2023 года (подробнее)