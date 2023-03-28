Паспорта ДНР будут действительны до конца 2023 года

Власти продлили действие республиканских паспортов и других идентификационных документов ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР продлили срок действия паспортов и других документов, удостоверяющих личность, которые были выданы в Республике. Так, их будут считать действительными до конца 2023 года. Соответствующий указ издал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Постановляю продлить до 31 декабря 2023 г. (включительно) действие паспортов гражданина Донецкой Народной Республики, адресных справок и иных документов, удостоверяющих (идентифицирующих) личность, которые выданы до 1 марта 2023 г. уполномоченными органами в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Донецкой Народной Республики, - говорится к тексте документа.

Указ уже подписан и вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР организуют прием документов на российские паспорта во всех подразделениях МФЦ. В Республике за последние полгода выдали почти 230 тысяч паспортов РФ. Это половина из числа тех, что были оформлены в регионе за все время.

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