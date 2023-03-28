В ДНР заявили, что положение ВСУ в Авдеевке критическое, освобождение города не за горами

Все идет к освобождению города. Фото: ЛИЦ

Положение украинских военных в Авдеевке критическое или близко к этому, освобождение города российскими силами уже не за горами. Об этом сообщил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что по заявлениям самих боевиков, оставшихся в Авдеевке, ситуация у них «критичная или близка к критичной». Так, уже поступил запрет на въезд в город журналистов, волонтеров и гражданских лиц.

- В город уже никого не пускают, да и пустить кого-то туда у них возможности уже нет. Поэтому мы подходим к тому, что долгожданное освобождение Авдеевки не за горами, - заявил лидер ДНР.

По словам Пушилина, освобождение города позволит серьезно минимизировать количество обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил о практически полной зачистке промзоны в Артемовске. Все дороги, ведущие в город, российские силы взяли под свой огневой контроль.

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