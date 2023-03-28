Строители с лета восстановили в Володарском 4 школы и 28 котельных

Специалисты отремонтировали более 30 объектов в населенном пункте Фото: Алексей БУЛАТОВ

При поддержке Липецкой области России в освобожденном Володарском строители восстановили четыре школы и 28 котельных с лета. Специалисты отремонтировали также четыре системы водоснабжения. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Юзвинкевич.

— В июне 2022-го было подписано соглашение о сотрудничестве между Володарским районом и Липецкой областью. Во исполнение данного соглашения году подрядными организациями Липецкой области проводились восстановительные работы на 37 объектах. На 36 объектах работы выполнены в полном объеме, — рассказал мэр.

Напомним, что в Володарском районе специалисты планируют засеять сельхозкультурами почти 60 тысяч гектаров полей. 28 333 гектаров земли выделят под посев пшеницы и ячменя, 3 849 га займут под ячмень, кукурузу и горох На освобожденных территориях ДНР продолжают готовиться к посевной кампании.

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