Предприятия ДНР и Республики Чувашия объединятся в кластер

Соглашение было подписано по поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина. Фото: пресс-служба Правительства Республики

Председатель правления концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко и министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев подписали соглашение о создании промышленного кластера. Взаимовыгодное сотрудничество позволит ускорить модернизацию производств Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— Чебоксарский электроаппаратный завод примет непосредственное участие в проектах по восстановлению энергообъектов в ДНР. В частности, будет поставлять необходимые комплектующие для блочно-модульных трансформаторных подстанций, сборку и монтаж которых будут осуществлять уже республиканские предприятия, — добавили в пресс-службе.

В Правительстве Республики подчеркнули, что такое сотрудничество позволит получить дополнительные формы поддержки со стороны Правительства РФ. Их будут использовать для модернизации производственных площадок ДНР. Благодаря созданию кластера появятся также дополнительные рабочие места.

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