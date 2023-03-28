Эксперты СЦКК ДНР уточнили оружие, из которого обстреляли Киевский район Донецка

На месте продолжают работать спасательные службы. Фото: СЦКК ДНР

Эксперты Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины уточнили тип применяемого вооружения и населенный пункт, из которого обстреляли Киевский район Донецка 27 марта. В результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Противник вел огонь из РСЗО М-142 «Himars» со своих позиций, расположенных в районе Краматорска, с применением ракет М-31. Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что основная часть ракет была сбита системой ПВО армии РФ, однако одна ракета попала в многоквартирный жилой дом.

Напомним, что удар по жилому району произошел около 22:10 27 марта. В результате обстрела ранения получили три человека. Позже спасатели МЧС ДНР обнаружили под завалами тела двух мирных жителей.

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