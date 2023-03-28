В ЛНР запустили «горячую линию» для сельхозпроизводителей

В Республике продолжают развивать сельское хозяйство. Фото: ДАН

Власти Луганской Народной Республики приняли решение о создании «горячей линии» министерства сельского хозяйства Республики. Обратиться сюда и получить необходимую помощь могут все: от крупных сельхозтоваропроизводителей до граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Одной из ключевых сфер экономики нашей Республики является сельское хозяйство. У нас для этого есть все: и благоприятный климат, и плодородные почвы, и трудолюбие. Знаю, что в процессе интеграции в российскую жизнь возникают естественные трудности, поскольку для нас на этом пути все впервые. Поэтому приняли решение о запуске «горячей линии» Минсельхоза ЛНР, — рассказал врио Главы.

Пасечник добавил, что «горячая линия» поможет установить прямой диалог между производителями и властью, собрать комплекс проблем, в том числе точечных, с которыми сталкиваются наши сельскохозяйственники для их оперативного разрешения.

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