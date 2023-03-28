Для жителей Свердловска в ЛНР построят новый водовод

Ранее новый водовод появился в городе Ровеньки (архивное фото)

Новый водовод может появиться у жителей Свердловска в Луганской Народной Республике. Существующий водовод сильно изношен, из-за чего происходят частые прорывы и аварии. Об этом рассказал глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев.

— В планах стоит замена нашего водовода. В соседнем городе Ровеньки водовод поменяла Военно-строительная компания. Мы ждем, что в этом году будет проектирование и скоро начнется замена нашего водовода, — отметил глава района.

Сухачев подчеркнул, что подача воды в Свердловск, как и ранее в Ровеньки, идет из Молодогвардейска, но периодически случаются аварии. Новый водовод решит эту проблему.

— Существующий водовод сильно изношен, на нем происходят частые аварии, что приводит к перерывам в водоснабжении, — добавил мэр Свердловска и Свердловского района Республики.

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