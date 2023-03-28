ВФУ ранили мирного жителя в Куйбышевском районе

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные районы Донецка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины утром открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 мм. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По Кремлевскому проспекту, 29 ранен мужчина 1946 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что украинские боевики открыли огонь по району со своих позиций, расположенных в Нетайлово около 07:00.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин добавил, что пострадавший получил ранение при детонации взрывоопасного предмета. Его госпитализировали в больницу №21.

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101.

— Призываем жителей Донецка быть предельно осторожными. Не ходите по траве и газонам, внимательно смотрите под ноги. Бдительно следите за детьми, — добавил мэр.

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