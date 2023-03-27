Украинские боевики ранили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка

Зафиксировано прямое попадание снаряда в жилой дом. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего ранения получили мирная жительница. Также повреждены жилые многоквартирные дома на улице Куйбышева. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Куйбышева, 246 ранена женщина, ее персональные данные уточняются, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что по району было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Обстрел начался около 22:10 и велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Очеретино.

Напомним, что сегодня в результате обстрела Калининского района Донецка была повреждена школа и не менее шести жилых домов. Со стороны Красноармейска по Калининскому району города противник выпустил 4 ракеты из РСЗО.

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