Статус ветерана боевых действий смогут получить все, кто защищал ДНР с 2014 года

Вопрос о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Владимир Бидевка обсудил с председателем Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталием Кравцом. Фото: Бидевка/ТГ

Председатель Народного Совета ДНР дал поручение подготовить законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах». Поправки позволят получить статус ветерана боевых действий тем, кто защищал Донецкую Народную Республику с 2014 года. Об этом Владимир Бидевка рассказал в своем телеграм-канале.

— Сложилась несправедливая и недопустимая ситуация: ополченцы, которые обороняли нашу землю с 2014 года, не получают в полном объеме социальные гарантии, предусмотренные федеральным законодательством. Этот вопрос обсудил в ходе рабочей встречи с председателем Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталием Кравцом. По итогам встречи поручил подготовить законопроект о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон «О ветеранах», — рассказал Бидевка.

Председатель НС добавил, что федеральный закон «О ветеранах» устанавливает, что статус ветерана боевых действий, инвалида боевых действий присваивается лицам, которые участвовали в боевых действиях с 24 февраля 2022 года.

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