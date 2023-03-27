Школа и детский сад повреждены обстрелом ВСУ в Калининском районе Донецка

Последствия сегодняшнего обстрела Калининского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Многоквартирные жилые дома и социальные объекты были повреждены обстрелом Калининского района Донецка со стороны украинских боевиков. О последствиях произведенной атаки сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Калининского района пострадало остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129, - проинформировал он.

Тем временем очевидцы сообщают, что огнем ВСУ были повреждены не менее шести многоквартирных домов.

По словам Кулемзина, специалисты и работники коммунальных служб сейчас ликвидируют последствия падения реактивных снарядов залпового огня в Калининском районе. Напомним, что по данным СЦКК ДНР, обстрел этой части Донецка произошел сегодня в районе одиннадцати часов. Со стороны оккупированного Красноармейска по Калининскому району города противник выпустил 4 ракеты из РСЗО.

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