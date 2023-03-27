В ЛНР стартовал сев яровых зерновых культур под урожай 2023 года

Весенняя посевная кампания традиционно начата с посева сельскохозяйственных культур ранних сроков сева. Фото: Минсельхоз ЛНР

В Луганской Народной Республике аграрии приступили к весенне-полевым работам. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

- В Республике стартовал сев яровых культур под урожай 2023 года. Весенняя посевная кампания традиционно начата с посева сельскохозяйственных культур ранних сроков сева - яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, горчицы, - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что в числе первых, кто приступил к севу, - сельхозпроизводители Славяносербского, Свердловского и Новопсковского районов.

- По состоянию на 27 марта 2023 года площадь сева яровых культур по Республике составляет 4,75% к плановому заданию. В том числе, горох посеян на 24,5%, яровая пшеница на 10,9%, ячмень на 5,9%, овес на 5,2%, горчица на 10,04% от запланированной площади сева, - проинформировали в министерстве.

Кроме того, продолжается подкормка озимых культур, которые также были посеяны под урожай нынешнего года. На данный момент подкормлены более 55 тысяч гектаров таких посевов.

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