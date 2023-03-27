В ДНР рассказали, насколько покрывают свои потребности в стройматериалах для восстановления региона

Номенклатура производимой в Республике строительной продукции самая широкая. Фото: Минстрой ДНР

Тонны песка и щебня были доставлены предприятиям на восстановительные цели в ДНР. Об этом в интервью ДАН заявил первый заместитель председателя Правительства Республики Рустам Мингазов.

- Мы ударно поработали в 2022 году, для реализации мероприятий Специального инфраструктурного проекта обеспечена поставка более 420 тысяч тонн щебня, более 700 тысяч тонн песка, свыше 65 тысяч тонн цемента и примерно 50 тысяч квадратных метров металлопластиковых конструкций, - заявил он.

По словам Мингазова, в Республике активно работают в части производства стройматериалов, учитывая, что здесь сейчас ведется крупнейшая стройка в стране. Как отметил чиновник, номенклатура производимой строительной продукции самая широкая - от стальных и пластиковых труб, кабельной продукции, арматуры и шифера до профильных листов и железобетонных изделий. Особым стал заказ у Харцызского трубного завода стальной трубы для строительства нового водовода от Углегорского водохранилища к водоводу «Дон - Северский Донец».

- Для нас это знаковое событие, ведь предприятие простаивало 9 лет, а благодаря СИП завод смогли перезапустить, - отметил первый вице-премьер.

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