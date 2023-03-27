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НовостиОбщество27 марта 2023 9:58

На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе произвели пробный запуск сталеплавильной печи

Для возобновления производства необходимы дополнительные инвестиции
Ирина ДМИТРИЕВА
Специалисты провели пробный запуск сталеплавильного оборудования на предприятии

Специалисты провели пробный запуск сталеплавильного оборудования на предприятии

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На металлургическом комбинате «Азовэлектросталь» в Мариуполе произвели пробный запуск сталеплавильного оборудования, однако для возобновления производства требуются дополнительные инвестиции. Об этом в интервью ДАН заявил первый зампредседателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

- Работаем над развитием и восстановлением производства. К примеру, на той же «Азовэлектростали» в прошлом году был пробный запуск одной из печей, но там еще много предстоит для полномасштабного запуска. Потребуются дополнительные инвестиции, - отметил он.

По словам Мингазова, это предприятие, как и филиал химико-металлургического завода в Волновахском районе, входит в состав Донецкой промышленной компании - государственного предприятия, подведомственного Минпромторгу ДНР.

- Оно создано, чтобы мы могли развивать промышленность, брать пустующие заводы под госуправление, - пояснил чиновник.

Отметим, ранее сообщалось, что в октябре прошлого года специалисты из Москвы провели аудит «Азовэлектростали», а в ноябре стало известно о планах Чувашии восстановить мариупольский завод.

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