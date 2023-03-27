На заводе «Азовэлектросталь» в Мариуполе произвели пробный запуск сталеплавильной печи

Специалисты провели пробный запуск сталеплавильного оборудования на предприятии Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На металлургическом комбинате «Азовэлектросталь» в Мариуполе произвели пробный запуск сталеплавильного оборудования, однако для возобновления производства требуются дополнительные инвестиции. Об этом в интервью ДАН заявил первый зампредседателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

- Работаем над развитием и восстановлением производства. К примеру, на той же «Азовэлектростали» в прошлом году был пробный запуск одной из печей, но там еще много предстоит для полномасштабного запуска. Потребуются дополнительные инвестиции, - отметил он.

По словам Мингазова, это предприятие, как и филиал химико-металлургического завода в Волновахском районе, входит в состав Донецкой промышленной компании - государственного предприятия, подведомственного Минпромторгу ДНР.

- Оно создано, чтобы мы могли развивать промышленность, брать пустующие заводы под госуправление, - пояснил чиновник.

Отметим, ранее сообщалось, что в октябре прошлого года специалисты из Москвы провели аудит «Азовэлектростали», а в ноябре стало известно о планах Чувашии восстановить мариупольский завод.

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