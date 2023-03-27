ВСУ обстреляли Калининский район Донецка из РСЗО, есть жертвы

Жителей города просят не покидать укрытия и соблюдать осторожность - не исключены повторные обстрелы. Фото: ТГ/Кулемзин
Сегодня утром ракетному обстрелу со стороны украинских войск подвергся тыловой Калининский район Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Мэр заявил, что в результате обстрела Калининского района пострадало остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129. Кроме того, наблюдается возгорание возле Дворца спорта «Дружба».
По предварительной информации горадминистрации, в результате обстрела района имеются жертвы. Данные уточняют.
- Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы! - призвал горожан Кулемзин.
Отметим, что по данным СЦКК ДНР, обстрел этой части города произошел в районе одиннадцати часов утра. Со стороны оккупированного Красноармейска по Калининскому району города противник выпустил 4 ракеты из реактивной системы залпового огня.
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