В Луганске на минувшей неделе появилась на свет двойня

Вес двойни - мальчика и девочки - составил 1 кг 420 г и 900 г соответственно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Луганской Народной Республики на прошлой неделе родилась двойня. Об этом сообщили в администрации города Луганска со ссылкой на Луганский центр здоровья.

Там уточнили, что вес детей - мальчика и девочки - составил 1 кг 420 г и 900 г соответственно.

Всего же за неделю в городе родились 45 малышей.

- С 20 по 26 марта в городе родились 45 малышей - 23 мальчика и 22 девочки. Максимальный вес ребенка составил 4 кг 100 г, минимальный - 780 г, - проинформировали в центре здоровья.

Тем временем в Донецке по поручению президента России Владимира Путина идет строительство перинатального центра. Работы завершат до конца 2023 года. Медцентр будет рассчитан на 130 мест и оснащен самым современным и передовым оборудованием. Здесь смогут оказывать узкоспециализированную помощь именно тем беременным, у которых самая сложная патология, и выхаживать недоношенных детей весом от 500 граммов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Луганске дал концерт известный испанский органист Даниэль Сальвадор

В программу вошли лучшие произведения европейских композиторов Баха, Моцарта, Мендельсона и других (подробнее)