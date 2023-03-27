В ЛНР заявили, что ВСУ перебрасывают польскую артиллерию на Купянское направление

На большинстве орудий противника нанесена «родная» раскраска, которая характерна именно для польской техники. Фото: соцсети

Украинские боевики перебрасывают большое количество западного вооружения на Купянское направление. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- На Купянском направлении отмечается увеличение артиллерии польского производства. В районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 мм «Krab», - отметил он.

По словам эксперта, на большинстве орудий противника нанесена «родная» раскраска, которая характерна именно для польской техники, но при этом на бортах и башне присутствуют украинские флаги и кресты.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики активизировали работу авиации на Купянском направлении. Российская разведка фиксирует увеличение численности самолетов противника. Судя по характеристикам целей, ВСУ используют самолеты советской разработки - Су-24, Су-27 и МиГ-29.

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