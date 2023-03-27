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НовостиПолитика27 марта 2023 7:54

В ЛНР заявили, что ВСУ перебрасывают польскую артиллерию на Купянское направление

На данном участке фронта выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 мм «Krab»
Ирина ДМИТРИЕВА
На большинстве орудий противника нанесена «родная» раскраска, которая характерна именно для польской техники. Фото: соцсети

На большинстве орудий противника нанесена «родная» раскраска, которая характерна именно для польской техники. Фото: соцсети

Украинские боевики перебрасывают большое количество западного вооружения на Купянское направление. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

- На Купянском направлении отмечается увеличение артиллерии польского производства. В районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка выявлено прибытие самоходных артиллерийских установок польского производства калибра 155 мм «Krab», - отметил он.

По словам эксперта, на большинстве орудий противника нанесена «родная» раскраска, которая характерна именно для польской техники, но при этом на бортах и башне присутствуют украинские флаги и кресты.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики активизировали работу авиации на Купянском направлении. Российская разведка фиксирует увеличение численности самолетов противника. Судя по характеристикам целей, ВСУ используют самолеты советской разработки - Су-24, Су-27 и МиГ-29.

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