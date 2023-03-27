На территории ДНР за сутки обезвредили более 260 неразорвавшихся снарядов и мин

Разминирование проводилось группой пиротехнических работ Республиканского спасательного центра. Фото: МЧС ДНР

За прошедшие сутки на территории Донецкой Народной Республики саперы обнаружили и уничтожили более 260 неразорвавшихся снарядов и мин. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

- Выявлено, вывезено, уничтожено 262 единицы взрывоопасных предметов, - говорится в сообщении спасательной службы региона.

В ведомстве отметили, что разминирование проводилось группой пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР. Саперы трижды выезжали для проведения обследований местности.

Отметим, что накануне республиканские спасатели поделились опытом разминирования с бойцами Росгвардии. Они провели для своих коллег мастер-класс с практическими занятиями. Саперы рассказали, с какими сложностями приходится сталкиваться в работе, поделились приемами по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов, включая мины-лепестки, а также продемонстрировали комплектацию закладки для уничтожения ВОП на подрывной площадке.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Петровском районе Донецка обнаружены мины «Лепесток»

Жителей города призывают перемещаться с осторожностью и смотреть под ноги (подробнее)