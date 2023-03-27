Химический завод «Стирол» в Горловке ночью попал под обстрел ВСУ, поврежден цех по производству азотной кислоты

Последствия обстрела химического завода «Стирол» в Горловке. Фото: t.me/Prikhodko1970

Химзавод «Стирол» в Горловке ночью попал под обстрел ВСУ, в результате чего был значительно поврежден цех по производству азотной кислоты. Об сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП «Стирол» (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба, - проинформировал мэр.

Градоначальник также сообщил, что вследствие прямого попадания вражеского снаряда в кровлю было повреждено административное здание цеха электроснабжения.

На опубликованных мэром фотографиях видны следы разрушения зданий, многочисленные обломки конструкций и выбитые стекла.

Тем временем в СЦКК ДНР сообщили, что обстрел города произошел в три часа ночи. Со стороны оккупированного ВСУ Дзержинска по Калининскому району Горловки были выпущены 6 снарядов натовского образца калибром 155 мм.

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