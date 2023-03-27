«Они противодействуют терроризму и нацистским пособникам»: Леонид Пасечник поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Леонид Пасечник поздравил военнослужащих с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В дни, когда над Донбассом нависла угроза вторжения неонацистов, бойцы Росгвардии в одном ряду с военнослужащими Луганской Народной Республики, подразделениями Вооруженных сил России встали стеной на защиту региона. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который поздравил военнослужащих с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

Он отметил, что при освобождении городов Луганщины росгвардейцы проявили мужество и отвагу, защищали и помогали эвакуировать мирных жителей.

- Они мужественно сражаются на фронте, обеспечивают неприкосновенность важнейших инфраструктурных объектов, противодействуют терроризму и нацистским пособникам, помогают в налаживании мирной жизни, - заявил лидер ЛНР.

Леонид Пасечник поблагодарил бойцов подразделений Росгвардии за стойкость и преданность Родине и пожелал им крепкого плеча сослуживцев и надежного семейного тыла.

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