Марочко: Потери ВСУ под Артемовском за неделю составили около 1,5 тысячи человек убитыми и порядка 3 тысяч ранеными

Украинская армия несет большие потери под Артемовском. Фото: соцсети

Украинская армия несет большие потери под Артемовском. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он сообщил, что за прошедшую неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили порядка 1,5 тысячи человек убитыми и около 3 тысяч ранеными.

- Украинские боевики за истекшую неделю понесли в районе Артемовска около 1 500 безвозвратных и порядка 3 000 санитарных потерь, - уведомил эксперт.

По словам Марочко, приблизительно 20 процентов раненых украинских боевиков получили серьезные увечья, и в дальнейшем будут комиссованы.

Напомним, ранее советник врио Главы ДНР Гагин заявил, что российские силы практически блокировали Артемовск. В городе находятся порядка десяти тысяч украинских солдат.

Тем временем в расположенном рядом населенном пункте Часов Яр, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, украинское командование сформировало достаточно серьезную группировку, которая может насчитывать десятки тысяч военных.

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