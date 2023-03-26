Омбудсмен ЛНР: Обстрел больницы в Лисичанске - очередное военное преступление ВСУ, порожденное безнаказанностью

Виктория Сердюкова объяснила, чем порожден цинизм действий украинских боевиков. Фото: Омбудсмен ЛНР

Обстрел ВСУ больницы в Лисичанске - очередное военное преступление, порожденное безнаказанностью киевского режима со стороны международных структур. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

ВСУ днем в воскресенье выпустили по Лисичанску три снаряда калибра 155 мм. В результате повреждены Лисичанская многопрофильная больница, в которую зафиксировано прямое попадание, жилые дома и газопровод.

- Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны предоставляют особый иммунитет медицинскому персоналу, больным и раненым и, безусловно, гражданскому населению, - подчеркнула Сердюкова.

Она констатировала, что цинизм руководства Украины порождены безнаказанностью со стороны международных структур.

- Пока странам НАТО дозволено поставлять на Украину тяжелое вооружение для убийства мирных граждан Донбасса, пока Совет безопасности ООН видит ситуацию на Украине сквозь призму "вторжения России на Украину", пока Совет по правам человека ООН не создает комиссии для расследования военных преступлений киевских силовиков и их кураторов, бездействие международных структур выглядит как пособничество преступных действий киевского режима, - убеждена омбудсмен.

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