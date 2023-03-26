Анна Кузнецова пообщалась с родителями и ребятишками. Фото: ЕР

«Единая Россия» поможет мариупольскому благотворительному фонду для детей-инвалидов «Радость». Об этом рассказала заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, которая посетила учреждение.

- Боевые действия нанесли существенный урон помещениям фонда и сейчас ребята занимаются в стесненных условиях. Вопросов много. Начиная от транспортных, когда из отдаленных районов города невозможно добраться до центра, заканчивая нехваткой профильных специалистов. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход, а это обеспечить силами фонда невозможно. Плюс ко всему – проблемы с электричеством и отоплением, - сообщила Кузнецова о проблемах.

Они будут решены силами общественных приемных и с привлечением федеральных ресурсов.

Для городской детской футбольной команды Анна Кузнецова передала спортивный инвентарь. Фото: ЕР

- Поговорили с родителями и ребятишками. Самое важное – отсутствие специалистов. Для кого-то организуем инклюзивную форму обучения, кому-то дадим коррекционные занятия. Нужны детские психиатры. Поговорим с коллегами из Минздрава и постараемся организовать все быстрее. Штаб Единой России по медицинскому сотрудничеству будет проводить мониторинг социальных учреждений. Выяснят: где и чего не хватает, – сказала Анна Кузнецова.

Для городской детской футбольной команды Анна Кузнецова передала спортивный инвентарь.

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