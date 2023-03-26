Николай Лукьянович Дупак был одним из тех, кто прославил родной Донбасс. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 26 марта, на 102 году жизни ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Николай Лукьянович Дупак. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Буквально на днях по случаю Дня работника культуры мы говорили об особой роли Донбасса и его уроженцев в русской культуре. Одним из тех людей, которые прославили нашу землю, был актер, театральный режиссер, фронтовик, почетный деятель искусств города Москвы, заслуженный артист РСФСР Николай Лукьянович Дупак, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Дупак родился в Старобешево и с детства был увлечен театральным искусством. Прошел войну, был ранен, получил инвалидность, но это не стало преградой для выбранного профессионального пути.

Николай Лукьянович оставил после себя яркое наследие – около 60 ролей в фильмах, в том числе истинно народных, таких как «Служили два товарища», «Сорок первый», «Бумбараш».

- Это он придумал эмблему Театра на Таганке – красный квадрат с черными словами по периметру – и позвал туда Владимира Высоцкого, - отметил Пушилин.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким Николая Лукьяновича.

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