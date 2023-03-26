НАТОвский снаряд пробил крышу Лисичанской больницы

Украинские террористы нанесли целенаправленный удар по зданию Лисичанской многопрофильной больницы. Фото: Скриншот видео АГ Лисичанска

Больница, жилые дома и газопровод получили повреждения в результате артиллерийского обстрела Лисичанска со стороны киевских силовиков, пострадавших среди мирных жителей нет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале городская администрация.

ВСУ в 15:20 выпустили по Лисичанску три снаряда из НАТОвского артиллерийского орудия калибра 155 мм.

- Украинские террористы нанесли целенаправленный удар по зданию Лисичанской многопрофильной больницы и близлежащим домам. В здание больницы было прямое попадание, снаряд пробил крышу, - сообщили в горадминистрации.

Там подчеркнули, что это полностью гражданская территория, здесь нет военных. В результате удара «чудом никто не пострадал».

В администрации также проинформировали, что из-за взрывов вблизи жилых домов поврежден газопровод, пострадали фасады, в квартирах разбиты стекла.

- Враг нанес удар по больнице - это военное преступление, и оно не останется безнаказанным. Пострадали дома лисичан. Людям будет оказана помощь. Газопровод также получил повреждения. Газовая служба приступила к ликвидации последствий обстрела, - заявил и.о. главы администрации Лисичанска Андрей Скорый.

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