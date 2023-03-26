Самбисты ДНР тренируются с коллегами из национальной сборной России

В Международной академии спорта города Кстово прошла совместная тренировка с национальной сборной России по самбо. Фото: ЕР

20 юных спортсменов из Шахтерска прибыли на учебно-тренировочные сборы в Нижегородскую область. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

- 20 юных спортсменов из Шахтерска прибыли на учебно-тренировочные сборы в Нижегородскую область. В Международной академии спорта города Кстово у них прошла совместная тренировка с национальной сборной России по самбо. За юными самбистами от Республики внимательно наблюдал Дмитрий Трошкин, главный тренер мужской сборной по самбо. Ведь уже совсем скоро наши молодые спортсмены будут участвовать в региональном турнире, - говорится в сообщении.

В ЕР отметили, что это уже вторая поездка нашей детворы в спортивную академию. До самбистов Нижегородскую область для совместных тренировок посетили донецкие футболисты. Такое спортивное сотрудничество двух регионов проходит при содействии Штаба общественной поддержки «Единой России» и партпроекта «Zа Самбо».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин: Мы гордимся Россией и своим Президентом, с которым обязательно победим!

Ровно 23 года назад россияне на всеобщих выборах впервые избрали Владимира Путина Президентом Российской Федерации (подробнее)