Глава ЛНР Леонид Пасечник: Имя Владимира Путина стало для Донбасса символом справедливости

В декабре Владимир Путин обсудил с Леонидом Пасечником перспективы развития ЛНР. Фото: АП РФ

Имя Президента РФ Владимира Путина стало для Донбасса символом справедливости. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник в связи с 23-й годовщиной избрания Путина на пост Президента.

- 26 марта 2000 года россияне впервые избрали своим Президентом Владимира Владимировича Путина - настоящего патриота России и ее людей. Мы видим, какими усилиями возрождалась наша страна, раздираемая террористами, предателями, бандитами, политическим и социальным кризисом, - написал в своем Telegram-канале Пасечник.

Он констатировал, что волевыми решениями Президента распадающаяся держава вернула себе экономический и финансовый суверенитет, не покорилась Западу и не дала навесить на себя ярлык «проигравшей» страны.

При этом Путин напомнил о важности исторической памяти, традиций и ценностей, объединившись вокруг которых народ вернул себе мощь и единство. Также лидер страны инициировал важнейшие государственные программы и национальные проекты, повернул государственную машину на благосостояние российских граждан.

- После десятилетий украинской власти мы на Донбассе особенно чувствуем эту заботу. Для нас имя Владимира Путина стало символом справедливости, возвращения домой и восстановления луганской земли, - подчеркнул Пасечник.

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