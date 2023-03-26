Мариупольский зоопарк передал семь молодых львиц в крымский сафари-парк «Тайган»

В мариупольском зоопарке в прошлом году родилось много львят. Фото: Мариупольский зоопарк

Мариупольский зоопарк передал семь молодых львиц в частный сафари-парк «Тайган» в Крыму. Об этом сегодня ДАН сообщил директор зоопарка в Мариуполе Савелий Вашура.

- У нас за прошлый год родилось много львят, мы себе оставляем по две пары каждого вида зверей, остальных передаем в хорошие руки. Вот недавно мы отдали семь львиц в крымский сафари-парк «Тайган», — отметил Вашура.

Он добавил, что еще одну львицу передали в зоопарк села Придорожное к югу от Донецка.

Накануне сообщалось, что Эдгард Запашный возьмет на дрессировку новорожденного тигра из зоопарка Мариуполя.

- Он готов к себе взять у нас еще три пары тигрят, - рассказал директор зоопарка.

Савелий Вашура также добавил, что со знаменитым дрессировщиком у мариупольского зоопарка сложились теплые дружеские отношения.

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма.

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