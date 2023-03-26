В ДНР рассказали, как оформить больничный лист для получения пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам

Листок нетрудоспособности выдается медицинской организацией на бумажном носителе или в электронном формате Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 марта 2023 года пособие по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в ДНР назначается на основании больничного листа образца РФ. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

- В переходный период с 1 марта 2023 по 31 декабря 2025 года в ДНР застрахованным гражданам (людям, которые работают по трудовому договору) пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут назначаться на основании листка нетрудоспособности образца РФ, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Она обратила внимание, что листок нетрудоспособности выдается медицинской организацией на бумажном носителе или в электронном формате для размещения в информационной системе Социального фонда России. Листок передается работодателю, который заполняет сведения для Социального фонда России и передает их в фонд.

- При оформлении бумажного бланка листка нетрудоспособности образца РФ название предприятия может не указываться, но в случае необходимости возможно сокращенное название, если оно указано в Уставе (Положении) предприятия, - отметила вице-премьер.

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