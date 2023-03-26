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НовостиОбщество26 марта 2023 7:53

В морском порту Мариуполя к работе подготовлено несколько причалов и 41 погрузочный кран

Также в порту восстановлены энергоснабжение и железнодорожная инфраструктура
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
К работе подготовлен 41 погрузочный кран. Фото: ТГ/Хоценко

К работе подготовлен 41 погрузочный кран. Фото: ТГ/Хоценко

Возобновление работы морского порта Мариуполя – один из вопросов, который обсуждался в ходе недавней встречи врио Главы ДНР Дениса Пушилина с вице-премьером РФ – министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Сейчас порт уже принимает строительные материалы, которые поставляются к нам в Республику морем для восстановления наших объектов. При этом потенциал морского порта огромен. На данный момент к работе подготовлено несколько причалов и 41 погрузочный кран. Восстановлено энергоснабжение и железнодорожная инфраструктура, - написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Он отметил, что задача уже в ближайшее время восстановить полноценную работу морского порта, который является стратегическим объектом Азовской акватории.

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