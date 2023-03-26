Пожар в Лутугинском районе ЛНР унес жизни двух человек

Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня ночью два человека погибли в поселке городского типа Успенка Лутугинского района в результате пожара, который, вероятно, произошел из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Информация о загорании в частном доме по улице Кирова поступила в службу 101 сегодня в полночь. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена крыша.

- Во время тушения обнаружены тела мужчины и женщины, личности которых устанавливаются. Возгорание ликвидировано в 01:19. Пожаром уничтожена крыша на площади 80 кв. м, повреждены мебель и домашние вещи на площади 30 кв. м. От огня удалось отстоять соседний дом, - говорится в сообщении.

Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Также МЧС ЛНР за сутки ликвидировало 35 возгораний на открытых территориях, их общая площадь составила почти 76 га. Всего же огнеборцы ЛНР потушили 44 пожара, на которых спасли троих жителей, включая ребенка.

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