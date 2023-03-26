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НовостиПолитика26 марта 2023 5:24

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб мирный житель, еще четыре получили ранения

Украинские боевики за сутки выпустили по городам ДНР 63 снаряда
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Последствия обстрела Горняцкого района Макеевки украинскими боевиками. Фото: ДНР Онлайн

Последствия обстрела Горняцкого района Макеевки украинскими боевиками. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 14 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 63 снаряда.

На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Горняцкий район), Александровка.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой, а также в ранее освобожденном Ближнем.

К сожалению, мужчина 1956 г.р., получивший ранение 23 марта в Центрально-Городском районе Горловки - скончался.

Повреждено 1 домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.

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