В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб мирный житель, еще четыре получили ранения

Последствия обстрела Горняцкого района Макеевки украинскими боевиками. Фото: ДНР Онлайн

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 14 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 63 снаряда.

На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском 5 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

Под вражеским огнем оказались районы пяти населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Горняцкий район), Александровка.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Александровке, Ясиноватой, а также в ранее освобожденном Ближнем.

К сожалению, мужчина 1956 г.р., получивший ранение 23 марта в Центрально-Городском районе Горловки - скончался.

Повреждено 1 домостроение в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры – не зафиксировано.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе могут создать единый орган по розыску раненых и погибших бойцов

Соответствующее ходатайство направили в Администрацию президента РФ (подробнее)