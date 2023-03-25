В Ясиноватой после артобстрела ВСУ ранен мужчина

Ранения получил мужчина 1986 года рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате очередного обстрела ВСУ в Ясиноватой был ранен мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Ранен мужчина 1986 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

По данным представительства, обстрел города произошел в 16:25. Со стороны населенного пункта Ласточкино украинские войска выпустили по Ясиноватой 5 снарядов натовского образца калибром 155 мм.

Тем временем в поселке Чкалова на юго-востоке Макеевки сегодняшним обстрелом ВСУ повреждены несколько домов. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. Один из домов практически разрушен, в соседних повреждены крыши и стены, выбиты стекла, обрушены заборы и хозяйственные постройки. Напомним, ВСУ утром обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО.

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