В ДНР сообщили о подрыве на мине мирного жителя в Волновахском районе

Житель наткнулся на мину по дороге в село Ближнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Волновахского района ДНР подорвался на противопехотной фугасной мине «Лепесток», которыми украинские боевики «засеивают» территорию Донбасса при помощи реактивной артиллерии. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что мужчина наткнулся на мину по дороге в село Ближнее.

- По дороге, ведущей в село Ближнее, в результате подрыва на мине «Лепесток» получил ранение мужчина 1988 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, сегодня еще один мирный житель 1971 года рождения пострадал при детонации противопехотной мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Инцидент произошел на улице Айлантовой.

Всего с лета прошлого года на таких противопехотных минах подорвались 104 мирных жителя ДНР, в том числе девять детей. Трое пострадавших от полученных травм скончались.

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