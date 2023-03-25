Артисты Донецкой муздрамы впервые отправились с гастролями в Югру

Зрителям представят разные по духу постановки и насыщенный яркими музыкальными номерами концерт. Фото: ДНР онлайн

Артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна впервые выступят с гастролями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили в пресс-службе муздрамы.

- Это уже вторые наши гастроли в текущем году. Признаюсь, нас звали в Югру давно, мы долго обдумывали это решение, потому что все-таки дорога неблизкая, есть свои сложности, но в то же время было интересно показать свои спектакли в регионе, в котором до этого не удавалось побывать, - отметила художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Уточняется, что гастрольный тур продлится две недели - с 31 марта по 15 апреля. За это время артисты увидят удивительные по красоте места России и побывают в пяти городах - Когалыме, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нягане и Югорске. Здесь они представят зрителям разные по духу постановки и насыщенный яркими музыкальными номерами концерт.

- Уверена, приобретем преданных поклонников, - отметила Волкова.

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