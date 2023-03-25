Украинские боевики снова использовали реактивную артиллерию при обстреле пригорода Донецка

Пострадал мужчина 1950 года рождения
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня днем украинские боевики снова применили реактивную артиллерию при обстреле поселка Александровка, расположенного в западной части Донецка. По населенному пункту были выпущены 10 ракет из РСЗО. В результате обстрела пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
- В результате обстрела поселка Александровка получил ранение мужчина 1950 года рождения, - проинформировал мэр.
Тем временем в СЦКК ДНР уточнили, что обстрел поселка произошел в 14:20. Противник открыл огонь со стороны Парасковиевки, откуда выпустил десять реактивных снарядов.
Напомним, вчера украинские боевики также накрыли огнем реактивной артиллерии поселок Александровку в Петровском районе Донецка. По населенному пункту они выпустили полпакета «Градов» - ровно 20 ракет.
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