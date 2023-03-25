Российским военным на Кременском направлении передали квадрокоптеры, генераторы и экскаваторы

Помощь передали военнослужащим 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая дислоцируется в ЛНР. Фото: ТГ/Турчак

Военнослужащим 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которые дислоцируются на Кременском направлении в ЛНР, передали очередной сбор военной помощи. Ее доставил на один из самых горячих участков фронта первый зампредседателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщили в Луганском региональном отделении партии.

- Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак 24 марта привез в ЛНР квадрокоптеры, тепляки, экскаваторы, дизельные генераторы военнослужащим. Он встретился с бойцами 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, - рассказали представители отделения.

Сообщается, что, пообщавшись с военными, Андрей Турчак также попутно выяснил, в чем еще нуждается подразделение.

- Душевно пообщались, обсудили что еще необходимо для ребят; каждая такая встреча остается в памяти навсегда. Пусть каждый из парней вернется домой живым и здоровым, - отметил он в своем телеграм-канале.

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