В Перевальском районе ЛНР легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом, есть жертвы

Удар был такой силы, что от легкового авто почти ничего не осталось. Фото: МВД ЛНР

В Перевальском районе Луганской Народной Республики произошло крупное ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в Министерстве внутренних дел ЛНР, в результате аварии погиб один человек. Причиной его смерти стало столкновение легкового автомобиля с КамАЗом.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла 24 марта на участке дороги между поселками Байрачки и Софиевка. Там мужчина 1985 года рождения, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-1118, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком под управлением шофера 1971 года рождения.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-1118 от полученных травм скончался на месте, - рассказали правоохранители.

Тем временем в Донецке за прошлые выходные дни сотрудники ГАИ зафиксировали 444 нарушения правил дорожного движения на дорогах города. Так, одно из громких ДТП случилось в Пролетарском районе, где 42-летний водитель «Мерседеса» сбил пешехода на «зебре». От полученных травм тот скончался на месте.

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