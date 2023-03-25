Премьер ДНР Виталий Хоценко получил российскую государственную награду

Российские власти высоко оценили деятельность премьера Республики. Фото: ТГ/Хоценко

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко был удостоен российской государственной награды - ордена Почета. Его вручил премьеру ДНР первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

По словам награжденного, получить орден Почета для него - большая честь.

- Все, что мы делаем, делаем для наших жителей. Донбасс - земля, где живут благородные люди, искренне преданные России. Благодарю нашего Президента за доверие, - отметил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что такой же награды была удостоена сенатор России от ДНР Наталья Никонорова. Она поблагодарила российского президента за такую высокую оценку своей деятельности и отметила, что испытывает гордость за жителей Республики, которых представляет в Совете Федерации РФ.

- Мы долгие годы боролись, не сдавались и верили в воссоединение с Россией. Это наша с вами общая награда! - заявила сенатор.

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