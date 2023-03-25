Специалисты из Калужской области ведут ремонт многоквартирных домов в Первомайске

Уже подходят к концу работы по ремонту кровли одного из многоквартирных домов в центре города. Фото: ТГ/Колягин

В городе Первомайск в ЛНР ведутся восстановительные работы на 34 объектах, которые пострадали в результате обстрелов украинских боевиков. Помощь в ремонте оказывают подрядчики, которых в рамках шефской помощи направила сюда Калужская область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Сергей Колягин.

- Несмотря на субботний день работа по ремонту кровли на одном из многоквартирных жилых домов идет полным ходом. Всего же на данный момент подрядные организации из Калужской области ведут работы на 34 объектах жилого фонда и социальной сферы, - проинформировал он.

Отметим, ранее мэр сообщал, что уже практически полностью завершен ремонт кровли одного из многоэтажных домов в центре города. Строители отремонтировали вентиляцию, полностью перекрыли мягкую кровлю и установили козырьки. Несколькими днями ранее рабочие также приступили к ремонту фасада самого здания. В настоящее время они демонтируют старую облицовку дома, удаляют штукатурку и другое покрытие стен.

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