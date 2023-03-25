Мирный житель пострадал при детонации противопехотной мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка

Это уже 103-й случай подрыва мирных граждан ДНР на таких минах. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате детонации украинской противопехотной фугасной мины «Лепесток» на западе Донецка пострадал мирный житель. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район) - по улице Айлантовой, 11 в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1971 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

В представительстве также добавили, что это уже 103-й случай подрыва мирных граждан ДНР на таких минах. Среди пострадавших было 9 детей. Трое жителей от полученных травм скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали Петровский район Донецка. Запрещенные противопехотные мины были обнаружены на двух улицах района - Глазунова и Героев Миуса.

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