ВСУ утром обстреляли Макеевку, выпустив три ракеты из РСЗО

По городу были выпущены три реактивных снаряда. Фото (архив): УНМ ДНР

Сегодня утром украинские боевики обстреляли Горняцкий район Макеевки в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что город был обстрелян противником из реактивной системы залпового огня. Удар был зафиксирован в 9:00 и велся вооруженными формированиями Украины со стороны подконтрольного им населенного пункта Орловка, откуда были выпущены три реактивных снаряда.

Последствия обстрела уточняются. Данных о пострадавших среди мирного населения на данный момент нет.

Согласно информации СЦКК, это первый обстрел территории Донецкой Народной Республики с начала текущих суток. Вместе с тем, как сообщили в МЧС ДНР, в 3:42 произошел крупный пожар в здании Великоанадольского лесотехнического колледжа под Волновахой. Как заявили в спасательном ведомстве Республики, причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета.

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