«У вас свой, невидимый, но важный фронт»: В ЛНР поздравили с профессиональным праздником работников культуры

Леонид Пасечник поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Испокон веков культура была и остается той силой, которая наравне с языком и верой объединяет народ. Об этом напомнил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который поздравил людей творчества и искусства с их профессиональным праздником - Днем работника культуры.

- В борьбе с украинским национализмом, поддерживаемым Западом, у вас свой, невидимый, но важный, культурный фронт - сражение за наши ценности и устои. В тяжелых военных условиях, в обстреливаемых городах и пострадавших от вражеских снарядов домах культуры вы продолжаете работать, оберегая культурное наследие и даря радость общения с искусством, - подчеркнул он.

Лидер Республики особо поблагодарил тех деятелей искусства, которые, оставив дома свои музыкальные инструменты, кисти и рукописи, встали сегодня на защиту родной земли.

- В окопах, под обстрелами противника вы пишете стихи, сочиняете песни, продолжаете творить. Ваша сила духа и стойкость, преданность Отчизне заслуживают особого почитания и уважения, - отметил Пасечник, пожелав всем неиссякаемой энергии и вдохновения, благополучия и успехов, а самое главное - мира!

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