Под Волновахой из-за попадания снаряда загорелось трехэтажное здание лесотехнического колледжа

Полностью локализовать и потушить пожар удалось только к утру. Фото: МЧС ДНР

Крупный пожар произошел в здании Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа под Волновахой. Причиной возгорания послужило попадание взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что ночью на дежурную линию «101» поступило сообщение о том, что горит трехэтажное здание нефункционирующего Великоанадольского лесотехнического специализированного колледжа, который расположен на улице Алимова в Волновахском районе.

На место происшествия выехали три пожарно-спасательных отделения.

- По прибытии к месту вызова установлено горение кровли и перекрытия здания по всей площади 1000 кв. м, вещей и мебели на площади 800 кв. м, - рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать и полностью потушить только к утру. О пострадавших не сообщается.

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